Quando pensiamo alle vacanze, tendiamo sempre a guardare all’estero come meta privilegiata per il nostro divertimento e relax, noncuranti del fatto che la nostra Italia, il nostro Paese è ricco di meraviglie di scoprire e da ammirare. Da nord a sud, ci sono angoli paradisiaci, scorci suggestivi, tradizioni e usi da assaporare. Ma c’è una regione, in particolare, che è ricca di magia ed è la Toscana. Firenze, Pisa, Siena, Lucca, Arezzo e molto altro ancora. La Toscana è la terra del buon cibo, del buon vino, dell’arte e della poesia. Tra le sue città più in voga, che vale la pena visitare, Arezzo. Scopri le maggiori attrattive turistiche di questa meta e programma il tuo prossimo viaggio. Rimarrai sbalordito da tutto ciò che c’è da vedere qui.

Gli edifici culturali di Arezzo

Arezzo è una città situata nella regione della Toscana, in Italia, ed è nota per la sua ricca storia, la cultura, l’arte e la bellezza del suo paesaggio circostante. Tra gli edifici culturali più celebri, da visitare obbligatoriamente se passi da quelle parti, c’è Palazzo Pretorio, Palazzo dei Priori, Piazza Grande, Villa Medicea di Poggio a Caiano, Casa del Petrarca, Duomo di Arezzo, Basilica di San Francesco, l’Anfiteatro Romano. Palazzo Pretorio è stato costruito tra il XIV e il XV sec. e si trova in via dei Pileati. La sua peculiarità è la facciata ricoperta di stemmi dei Podestà e Commissari fiorentini che hanno governato la città anni e anni fa. Ad oggi, il palazzo si è trasformato nella sede della biblioteca di Arezzo. Il Palazzo dei Priori è stato costruito nel XIV sec. Si trova in piazza della Libertà ed è caratterizzato da una torre quadrangolare e da una grande loggia a tre ordini.

Piazza Grande è, invece, la piazza principale di Arezzo ed è famosa per la sua forma unica a pentagono. È circondata da edifici storici e ospita eventi come il Giostra del Saracino, un antico torneo medievale. Villa Medicea è un luogo interessante da visitare, che si trova a circa 30 minuti da Arezzo, mentre Casa del Petrarca sorge in via dell’Orto ed è la casa dove nacque il celebre poeta Francesco Petrarca, nel 1304. Ad oggi, è sede dell’Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze. Ci sono anche il Duomo di Arezzo e la Basilica di San Francesco, famosi per conservare le opere di Piero della Francesca. E poi, c’è l’Anfiteatro Romano: si tratta un antico anfiteatro romano situato sotto Piazza Grande. È possibile visitarlo per scoprire la storia romana della città.

Un po’ di mare toscano

Se sei amante del mare, non puoi non visitare le destinazioni balneari più belle e meritevoli nei pressi di Arezzo. La provincia non è bagnata dalle acque del mare, ma sono molte le spiagge da poter raggiungere facilmente dal centro. Per una vacanza a tuttotondo, puoi optare per un soggiorno nei villaggi turistici. Ce ne sono molti in zona, come i villaggi vacanza di alltours in Toscana. Soggiornando in un villaggio, avrai tutti i comfort possibili e immaginabili, dall’intrattenimento ai pasti della giornata e, in più, potrai spostarti con facilità per raggiungere le spiagge più belle nei dintorni di Arezzo, per poi tornare sempre all’interno di quel piccolo mondo. A proposito di spiagge, quelle che vale la pena visitare sono quelle di Livorno, quelle di Marina di Grosseto, ma anche quelle di Viareggio. Livorno è una città portuale sulla costa tirrenica ed è uno dei principali porti della Toscana. Si trova a circa 150 chilometri a ovest di Arezzo ed è una delle località marittime più accessibili dalla città. A Marina di Grosseto trascorrerai delle splendide vacanze estive e la distanza da Arezzo è di circa 170 chilometri. Anche Viareggio, invece, con le sue spiagge sempre affollate, dista dal luogo di partenza 170 chilometri.

I borghi più belli da visitare nei pressi di Arezzo

Se hai la possibilità di spostarti e di visitare altri luoghi nei dintorni di Arezzo, è l’occasione giusta per scoprire i borghi più belli. Di questi, fanno parte:

Poppi;

Anghiari;

Sansepolcro;

Castiglion Fiorentino;

Cortona;

Celebri, antichi, ricchi di tradizione che trasudano da ogni angolo. Sono questi i luoghi che la gente ama visitare durante le sue vacanze, luoghi che regalano qualcosa e che ti fanno tornare più ricco, a livello culturale e spirituale.