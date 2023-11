Il mercato automobilistico internazionale, non soltanto italiano, sta attraversando un momento davvero particolare. Questo perché, in primis, si è potuto e si sta ancora assistendo ad un vero e proprio boom del noleggio a lungo termine. Questa opzione così sottovalutata fino ad una decina di anni fa, sta diventando la preferita di tantissime persone: in quest’articolo, abbiamo deciso di illustrare, effettivamente, le ragioni che spingono così tante persone a optare per un veicolo a noleggio a lungo termine. Può essere la scelta giusta? Scopriamolo insieme.

Crescita costante

Prima di tutto sarebbe il caso di capire che, effettivamente, si tratta di un settore in ampia crescita e che sta facendo registrare dati impressionanti.

Se i dati del 2023 non sono ancora stati ufficializzati (si è registrata già una crescita nei primi tre mesi dell’anno), si può notare come nel 2022 si siano contati oltre 600 mila contratti in più rispetto all’anno precedente:

una crescita quasi del 16%. I dati riportati dall’UNRAE, ovvero dall’associazione principale del settore automotive, la quale si riferisce alle case automobilistiche estere che distribuiscono nel nostro Paese (le quali sono la maggioranza netta), illustrano un panorama assolutamente in continua ascesa, sia per quanto riguarda i privati che le aziende.

I perché dietro la scelta

Veniamo al dunque, però: perché sempre più persone decidono di puntare sulle auto a noleggio a lungo termine? Uno dei primi vantaggi effettivi riguarda la possibilità di poter fruire di un veicolo sempre nuovo: difatti, sia appena stipulato il contratto di noleggio e al termine dello stesso, è possibile richiedere un veicolo con KM 0 e completamente nuovo.

In questa maniera è possibile, ogni due o tre anni, avere un veicolo nuovo, appena uscito dalla fabbrica! C’è anche chi opta, a onor del vero, anche per il noleggio a lungo termine di veicoli che hanno già percorso qualche chilometro.

Da tener presente anche il fatto che nella rata di noleggio del veicolo, siano compresi tanti altri costi aggiuntivi. Quali? Per esempio, la manutenzione ordinaria e l’assicurazione: tutto ciò che concerne eventuali danni meccanici ordinari, revisioni, cambio dell’olio e così via, rientra nella rata di noleggio.

La stessa assicurazione (che non è mai soltanto RCA), risulta compresa nella rata mensile. Ovviamente rimane ferma la possibilità di poter aggiungere eventuali clausole da parte del cliente (per esempio, la modifica delle franchigie) e di poter riscattare il veicolo a fine noleggio.

Ampia libertà

Altro fattore determinante per la scelta di un veicolo a noleggio a lungo termine è la possibilità di gestire in maniera quasi autonoma tutto il parco macchine o comunque la singola auto noleggiata. Esistono, infatti, dei portali da cui poter inserire eventuali dati importanti, come i chilometri percorsi e le date delle revisioni effettuate, in modo tale da potersi prendere cura dell’auto a 360°. Oltre a ciò, tutte le aziende garantiscono un’assistenza costante, con possibilità di soccorso stradale H24. Per quanto riguarda il contratto, generalmente è possibile recedere dallo stesso con un anticipo, il quale viene comunque chiarito e concordato alla stipula dello stesso: tutto ciò per garantire totale trasparenza col cliente.