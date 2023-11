Se si vuole garantire il massino comfort ai propri clienti bisogna affidarsi esclusivamente a forniture alberghiere di qualità per garantire servizi e comfort all’altezza.

Tra i principali aspetti da considerare per scegliere le forniture alberghiere, evidenziamo: qualità, possibilità di personalizzazione, sostenibilità, fornitori adeguati. Vediamoli singolarmente nello specifico:

Qualità delle forniture alberghiere: agli ospito bisogna garantire comfort e pulizia e la scelta di forniture di qualità contribuisce a soddisfare tali aspettative. Scegliere biancheria realizzata solo con materiali durevoli e confortevoli, inoltre non dimenticare di prestare attenzione ai prodotti per la cura personale e gli accessori da bagno.

Personalizzazione delle Forniture: se vuoi distinguerti è possibile personalizzare alcune forniture alberghiere con il proprio marchio, come per esempio aggiungere il logo dell’hotel alle lenzuola, agli asciugamani o agli accappatoi.

Sostenibilità: cercare di selezionare solo fornitori che trattano prodotti alberghieri realizzati con materiali riciclati o biodegradabili. La selezione dei fornitori in generale è sempre importante, occorre fare prima una ricerca approfondita e confrontare rapporto qualità/prezzi.

La scelta delle forniture alberghiere è determinante per l’immagine di un hotel, investire in forniture di alta qualità consolida il marchio e la fiducia dei clienti. Resta sempre aggiornato sulle ultime tendenze del settore perché le forniture alberghiere non altro che solide basi per un hotel di successo a lungo termine.

Oggi il mercato online offre tantissima scelta e per non sbagliare controllare sempre le recensioni dei clienti che possono rappresentare un buon aiuto, tra i tanti rivenditori online Ristosubito è tra i più quotati per sicurezza, professionalità e rapporto qualità/prezzo.

QUALI FORNITURE ALBERGHIERE RENDONO OSPITALE UN ALBERGO?

Per rendere ospitale una camera d’albergo e far sentire gli ospiti a loro agio basta adottare alcuni accorgimenti che riguardano anche le forniture alberghiere. Per prima cosa acquistare biancheria di qualità per rendere la camera più accogliente prediligendo tessuti leggeri e freschi. Meglio se nei colori neutri per infondere un senso di calma ed eleganza. Non bisogna trascurare poi l’illuminazione ed evitare zone d’ombra. Prediligi luci soffuse per un’atmosfera rilassante, meglio ancora se dimmerabili con la possibilità da parte dell’ospite di scegliere l’intensità dell’illuminazione.

Spesso un aspetto sottovalutato è la presenza di un asciugacapelli, ma portarsi da casa il proprio spesso rappresenta un problema soprattutto in termini di spazio nel bagaglio. Spesso la presenza o meno di un asciugacapelli diventa un criterio determinante nella scelta della struttura.

Dopo la camera un altro aspetto importante è il momento dei pasti e quindi la sala da pranzo. L’ ambiente deve essere invitante per poter consumare i pasti in totale relax.

La colazione a buffet è uno dei servizi più amati tra i clienti delle strutture alberghiere. Per le strutture che offrono questo servizio è importante includere tazze resistenti per contenere bevande calde.

Le tovaglie permettono di cambiare facilmente l’atmosfera della sala pranzo, oltre a donare personalità alla sala da pranzo, in armonia con l’arredo. Per personalizzare la mise en place è possibile aggiungere delle tovagliette in stile americano.

Insomma è la cura per i dettagli che farà la differenze, bisogna sempre sapersi distinguere dalla concorrenza e per farlo occorre prediligere forniture alberghiere di qualità in grado non solo di durare nel tempo ma anche capaci di lasciare il segno nei propri ospiti.