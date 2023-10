Secondo una ricerca effettuata nel corso dell’ultimo anno, ogni italiano percorre con la sua automobile una media di circa 11.000 chilometri.

Dagli spostamenti di lavoro, fino a quelli di piacere, la macchina continua ad essere il mezzo più scelto ogni giorno, soprattutto nel territorio toscano dove, per la conformazione fatta di borghi limitrofi alle città metropolitane, diventa difficile pensare a un veicolo differente.

Questo comporta, naturalmente, molte spese che possono diventare difficili da mantenere. Inoltre, ad un utilizzo intensivo è correlata una maggiore usura e, dunque, il rischio di dover sostenere costi extra, fino alla sostituzione frequente.

Per questo motivo, molte case automobilistiche hanno ampliato la gamma destinata al noleggio a lungo termine, come Renord.

Certo, non è unascelta sempre conveniente, né per tutti, Per questo cercheremo di fare chiarezza e offrire con questo articolo in modo da definire meglio i vantaggi e gli svantaggi di questa modalità di acquisto.

Che cos’è il noleggio a lungo termine

Anche se per la maggior parte delle persone non ha bisogno di presentazioni, per alcuni si tratta ancora di un argomento grigio e ricco di lacune.

In parole semplici, per noleggio a lungo termine si intende l’utilizzo temporaneo di un’automobile che, tramite il pagamento di una rata mensile, consente di beneficiare appieno della proprietà fino al momento della restituzione.

Inoltre, il canone versato offre diversi ricompensi, che variano in base a ogni esigenza, introdotti per sollevare il cliente da molte spese che sopporterebbe in fase di acquisto.

Fino a qualche tempo fa era una modalità riservata esclusivamente alle aziende e ai professionisti, ma da alcuni anni è stata allargata anche ai privati i quali hanno accolto la novità con grande entusiasmo.

Soltanto nel 2022, infatti, i noleggi a lungo termine sono aumentati dell’11,4% che in termini di unità si traducono in 299.496, fra queste il 15% è stato per uso personale.

I vantaggi del noleggio a lungo termine

I motivi che spingono le persone a indirizzarsi verso il noleggio a lungo termine anziché l’acquisto di una macchina di proprietà sono di diversa natura. Il principale è quello economico.

Nella rata mensile, infatti, è incluso il pagamento di tutti quei servizi e accessori che in caso contrario sarebbero extra: fra questi l’assicurazione, il bollo o il soccorso stradale.

Compattando tutte le spese nel canone mensile, sarà più semplice tenere sotto controllo le uscite destinate alla macchina alleggerendo i pensieri e le preoccupazioni del guidatore.

Fra gli altri vantaggi c’è la disponibilità di un’auto sostitutiva gratuita in caso di veicolo fermo, oppure l’assenza di costi qualora si dovesse presentare un malfunzionamento fuori garanzia non imputabile all’utilizzatore.

Una volta terminato il contratto sarà possibile scegliere se rinnovarlo, cambiarlo prendendo un’automobile più nuova, modificarlo o recedere completamente.

Un altro importante vantaggio correlato a questo appena citato, è il fatto che molto spesso in caso di un’automobile di proprietà, al momento della sostituzione viene calcolato il tasso di svalutazione.

Più anni passano dall’acquisto alla rivendita, infatti, più l’automobile perde di valore: è stato dimostrato che, già dopo il primo anno, questo scende del 25%.

Nel caso in cui si fosse in possesso di Partita IVA, infine, è possibile detrarre gli importi, aumentando così i vantaggi dell’offerta.

Gli svantaggi del noleggio a lungo termine

Naturalmente, per quanto i lati positivi siano tanti e sicuramente maggiori rispetto a quelli negativi, nessuno è perfetto. E, quindi, nemmeno il noleggio a lungo termine.

In realtà gli svantaggi che possono andare contro questa scelta sono racchiusi in due.

Il primo riguarda le eventuali spese di ripristino a fine contratto che sostanzialmente prevedono il costo di chilometri aggiuntivi qualora il conducente sforasse quelli prestabiliti.

Il secondo la libertà di scegliere le proprie officine di fiducia.

Può capitare di indirizzarsi verso il noleggio a lungo termine dopo anni di proprietà, periodo in cui il cliente ha costruito una serie di rapporti con i vari meccanici e carrozzieri.

Con questa modalità ci si potrà recare esclusivamente dei centri autorizzati e convenzionali. Così come l’aggiunta di optional, accessori e gomme particolari dovrà essere concordata preventivamente e la decisione finale spetta in ogni caso alla società di noleggio.

Come scegliere il noleggio o l’acquisto

Ora che tutte le carte sono state scoperte sarà sicuramente più semplice capire quale soluzione è la migliore. Sia l’acquisto che il noleggio sono opzioni valide, ciò che bisogna analizzare sono le esigenze di ogni persona.

La prima cosa da valutare è l’utilizzo che si andrà a fare della macchina.

Per esempio, se pensando all’anno passato ci si accorge di aver percorso meno di 15.000 chilometri e non si è soliti a cambiare automobile molto spesso, allora probabilmente l’acquisto sarà più indicato.

Al contrario se si utilizza la macchina per spostamenti lunghi e frequenti, tanto da portare il conta chilometri oltre i 15.000 e se sostituire l’auto è una delle priorità, allora sicuramente il noleggio a lungo termine ha tutte le caratteristiche per essere la scelta perfetta.