Sono molti gli automobilisti che hanno scelto di entrare nel mondo della mobilità elettrica, spinti anche dal gran numero di modelli che sono arrivati sul mercato negli ultimi anni. La tecnologia dei motori elettrici ha vissuto un periodo di grande sviluppo, che ha permesso di ottenere performance elevate e grande autonomia. Tra le auto più interessanti di questo segmento c’è il nuovo SUV Coupé Škoda Enyaq.

Con le sue caratteristiche Enyaq è un veicolo davvero versatile, con a bordo numerosi sistemi di assistenza alla guida che ci consentono di affrontare al meglio ogni genere di percorso.

Per conoscere tutti i pregi e i vantaggi di Enyaq non vi resta che continuare a leggere.

Škoda Enyaq: gli aspetti tecnici

Con Enyaq Škoda ha messo a disposizione degli automobilisti un SUV completamente elettrico, che non ha bisogno di benzina o diesel per muoversi. Il motore è messo in movimento dall’energia elettrica accumulata all’interno di una batteria agli ioni di litio, dotata di una buona longevità.

L’uso di un motore di questo tipo rende Enyaq un’auto priva di emissioni di gas serra. Non ha neanche il tubo di scappamento, proprio perché non avrebbe alcuno scopo. Inoltre i consumi sono ridotti al minimo. Enyaq è stato progettato per avere una elevata efficienza, permettendoci di diminuire il più possibile i costi per i nostri spostamenti.

Spicca per la sua autonomia. Con una sola carica è possibile percorrere più di 400 km. L’effettiva autonomia cambia in base al tipo di uso che si fa del veicolo.

Il motore offre buone prestazioni, rendendo questa automobile adatta sia per i percorsi cittadini che per i lunghi viaggi su quattro ruote.

Il meglio della tecnologia

La sicurezza al volante è fondamentale. Per questo Škoda ha fornito il suo nuovo SUV Enyaq di vari sistemi di assistenza alla guida, che hanno lo scopo di aiutarci a evitare i rischi che possono presentarsi di fronte a noi mentre siamo in strada.

Si tratta di software innovativi, che utilizzano i vari sensori posizionati sull’automobile. In questo modo i vari sistemi sono in grado di reagire in tempo reale e in maniera tempestiva.

Nel traffico cittadino sono molto utili il Traffic Jam Assistant, il cui obiettivo è quello di mantenere la distanza tra la nostra vettura e quella che ci precede. Altri software da tenere in considerazione sono il Side Assistant, il Turn Assistant e l’Exit Assistant. Per restare facilmente al centro della carreggiata si può usare l’Adapative Lane Assistant.

Škoda ha dato ampio spazio a tutto ciò che riguarda l’infotainment, con l’utilizzo di tecnologie smart all’avanguardia. Il Digital Cockpit sostituisce il classico cruscotto, e mostra tutte le principali informazioni sullo stato della macchina. Possiamo scegliere quali informazioni vogliamo ricevere, e può darci utili indicazioni stradali.

Attraverso il Bluetooth si può collegare lo smartphone all’automobile.

Configura Enyaq

Sul sito web di Škoda è disponibile un vero e proprio configuratore, da usare per conoscere nel dettaglio le caratteristiche di questo SUV, confrontando tra loro i vari allestimenti. Possiamo definire Enyaq fin nei minimi dettagli, selezionando optional e accessori. Alla fine della configurazione il sistema rilascia un preventivo, grazie al quale i potenziali acquirenti possono iniziare a ragionare concretamente sul comprare o meno questa vettura.

Prima dell’acquisto consigliamo di effettuare un test drive, prenotando nella concessionaria più vicina. Con una prova di guida si possono conoscere in prima persona le reali prestazioni di questo SUV.