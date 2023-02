Vivi ad Arezzo e hai intenzione di avviare una tua attività ma non sai da dove partire? Negli ultimi anni ci sono alcune attività che stanno andando per la maggiore, come sicuramente saprai bene.

Ed ecco che sorge spontanea una sola domanda: quali sono le attività migliori che puoi iniziare nel 2023?

Infatti, nonostante i business che stanno proliferando siano numerosi, non tutti avranno la possibilità di continuare nel tempo. Da questa riflessione nasce la necessità di creare una guida per scoprire quali sono le migliori attività da avviare ad Arezzo nel 2023.

Quindi, tornando a noi, quale attività avviare ad Arezzo nel 2023? Andiamo a rispondere a questa domanda con alcune dritte per te che vuoi aprire il tuo business in questa città.

#1: come avviare una casa vacanze ad Arezzo nel 2023

Al primo posto tra le attività che puoi avviare ad Arezzo nel 2023 abbiamo la casa vacanze. Infatti, ti trovi in una città meravigliosa, con un fantastico centro storico che attira ogni stagione moltissimi turisti.

Allora perché non sfruttare questa particolarità della tua città per avviare una casa vacanze?

Attenzione però: non basterà avere una casa e metterla a disposizione dei turisti. Infatti, il business degli affitti immobiliari presenta una concorrenza sempre più agguerrita e, di conseguenza, dovrai mettere in pratica una buona strategia di marketing per distinguerti dagli altri.

Inoltre, all’interno della tua casa – o delle tue case se hai intenzione di avviare un’attività imprenditoriale a tutti gli effetti – dovrai garantire vari comfort ai tuoi ospiti.

Ad esempio, dovrai far trovare un kit di cortesia, ma anche delle lenzuola e delle pentole pulite da poter utilizzare all’occorrenza.

Ebbene, ti consigliamo di mettere in pratica questo tipo di business perché sta decisamente proliferando negli ultimi anni, come riportato dai report dell’Agenzia delle Entrate.

#2: nel 2023 puoi avviare un bar ad Arezzo

Anche se potrebbe sembrare scontato, una seconda attività che puoi avviare ad Arezzo è un bar. Infatti, passeggiando nelle vie della città, i turisti – ma anche gli abitanti – sentiranno la necessità di fare una sosta di tanto in tanto.

Ed ecco che il tuo bar sarà proprio lì per venire incontro alle loro esigenze.

In questo caso dovrai scegliere la tipologia di bar da avviare, se uno specializzato nelle colazioni oppure negli aperitivi. Allo stesso tempo dovrai scegliere la zona.

Insomma, dovrai creare una strategia ben precisa prima di avviare la tua attività e, di conseguenza, l’impresa non sarà facile, ma continuare a vedere clienti felici del tuo lavoro sarà una soddisfazione continua.

#3: avvia un e-commerce o un dropshipping

Una terza attività che potrai lanciare senza spostarti da Arezzo è quella relativa al commercio online. In tal senso, vogliamo citarti due alternative:

E-commerce

Vendita in dropshipping

Nel primo caso, ti occuperai di tutto tu, dall’acquisto o la produzione della merce, allo stoccaggio in magazzino, fino alla logistica ed alle spedizioni ai clienti finali.

Invece, nel caso del dropshipping, non dovrai avere un magazzino perché avrai un accordo diretto con il fornitore. Tu pubblicizzerai la merce del fornitore sul tuo sito web, dove le persone potranno acquistarla direttamente. In cambio, il fornitore spedirà direttamente i prodotti ai clienti finali, eliminando il passaggio legato alle giacenze di magazzino.

Serve la Partita IVA per avviare un’attività ad Arezzo nel 2023?

Ora che abbiamo visto tre tipologie di attività che potresti avviare nel 2023 ad Arezzo, passiamo ad una seconda domanda: serve la Partita IVA?

Ebbene, nella maggior parte dei casi la risposta è affermativa. Pertanto, ti consigliamo sempre di chiedere al tuo commercialista.

Se vuoi una soluzione smart e online per gestire la tua contabilità, puoi rivolgerti a Fiscozen. Con loro potrai avere una consulenza gratuita e senza impegno con un esperto fiscale al quale potrai fare tutte le tue domande sulla Partita IVA, come quelle relative al pagamento delle tasse o alla dichiarazione dei redditi.