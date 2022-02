Ci sono tante celiachia ricette, utili per chi soffre di questa particolare intolleranza. Le persone celiache non possono assumere il glutine, una molecola che si trova all’interno di molte farine, come quelle derivate dal frumento, dalla segale e dal farro. Ciò significa che chi soffre di celiachia non può consumare pane e pasta realizzati con le farine classiche. Fortunatamente oggi ci sono molte alternative identificabili dalla dicitura Gluten Free.

Ecco quindi qualche ricetta con alimenti che non contengono alcuna traccia di glutine.

Celiachia ricette: primi e secondi

Quando si vuole preparare un piatto per chi soffre di celiachia bisogna fare attenzione a non effettuare alcuna contaminazione. Le pentole devono essere ben pulite, perché nei casi più gravi anche una minima traccia di glutine può provocare forti reazioni immunitarie. Fate quindi molta attenzione in cucina, e cercate di essere davvero scrupolosi.

Per questo è molto importante la presenza di prodotti gluten free sul mercato. Ciò significa che possiamo cucinare gnocchi, spaghetti e molti altri prodotti senza glutine, senza il rischio di provocare pessime reazioni nel corpo del celiaco. Potremmo preparare degli spaghetti con un buon ragù di verdure, o anche degli sfiziosi tonnarelli allo scorfano. Insomma qualsiasi ricetta può essere replicata senza problemi, facendo attenzione che non sia presente il glutine.

Per il mondo delle persone celiache sono disponibili molti secondi, piatti che spesso non contengono alcuna traccia di farina. Un esempio sono le varie ricette a base di pollo. Un buon pollo arrosto contiene un perfetto apporto calorico e proteico, e risulta anche facile da digerire. Lo stesso vale per delle cosce di pollo al forno.

Non mancano i dolci. Basta utilizzare delle farine gluten free per ottenere dolci davvero gustosi, come dei pancake ideali per la nostra colazione. Con queste farine possiamo anche preparare dei dolci classici, come una cheesecake o una buona torta mimosa.

Frittate di vario genere

In generale la frittata è un buon alimento per chi soffre di celiachia. Ci permette di acquisire una buona dose di proteine, e inoltre è molto appetitosa. Possiamo arricchire la ricetta inserendo nuovi ingredienti. Un esempio sono le patate, che si sposano alla perfezione con la ricetta più classica. Una alternativa è inserire diverse verdure, come ad esempio le zucchine. Divertitevi quindi a sperimentare!

Un’altra gustosa ricetta simile alla frittata è rappresentata dalla cecina. Questo piatto è tipico della Liguria e della Toscana, e viene realizzato con la squisita farina di ceci. Nonostante sia una farina non contiene alcuna traccia di glutine, ed è l’ideale anche per assumere dei preziosi carboidrati. La cecina di solito è molto semplice e con pochi condimenti, ideale per un pasto leggero.

Ne esiste anche una variante più gustosa, chiamata proprio frittata di farina di ceci. Più simile alla classica frittata, non richiede l’uso di uova, e possiamo aggiungere tanti ingredienti provenienti dal mondo vegetale.