Realizzare delle buone colazioni vegane non è così difficile. Chi si affaccia a questo genere di alimentazione potrebbe trovarsi un po’ spaesato, ma oggi sono tantissimi i prodotti realizzati per il mondo dei vegani. Vediamo insieme in che modo si può ottenere una prima colazione gustosa e che rispetti questi principi.

Colazioni vegane – Qualche idea

Prima di cominciare bisogna fare molta attenzione a un dettaglio: l’alimentazione vegana e quella vegetariana non sono la stessa cosa. L’alimentazione vegana elimina qualsiasi alimento derivato dagli animali, quindi anche uova e latticini. Ciò significa che dovremo dimenticare il classico latte vaccino, e fare molta attenzione alla composizione dei biscotti.

Se al mattino amate consumare latte non dovete preoccuparvi. La soluzione è a portata di mano, ed è il semplice latte di soia. Questo prodotto è ben noto soprattutto a coloro che soffrono di intolleranza al lattosio, e si presta benissimo per una colazione di questo tipo. Possiamo aggiungerci dei biscotti ad hoc, come degli ottimi biscotti vegani a base di kamut. In rete potete trovare tante ricette per farli direttamente nella vostra cucina.

Potreste vivere la transizione a questa dieta anche come una opportunità per imparare nuove ricette. Ad esempio per la colazione potreste optare per una buona crostata vegana. Al posto del burro si inserisce del salutare olio extravergine, e il risultato è garantito. Fate attenzione a non utilizzare nella crostata della cioccolata al latte o della cioccolata bianca: contengono tracce di derivati animali. Al contrario la cioccolata fondente è per sua natura vegana, e potete consumarla senza problemi. Se invece volete fare una crostata con della buona confettura vi basta scegliere delle confezioni vegane, che potete trovare senza problemi in qualsiasi supermercato.

Per chi ama il salato

Per chi preferisce le colazioni salate ci sono davvero molte alternative. Un esempio è il toast di batata, che elimina anche la presenza del glutine. Questo toast si ottiene utilizzando delle patate dolci, che vengono tagliate a fette, imitando così la forma del pane. Vanno poi tostate, e possiamo spalmarci sopra ciò che vogliamo (nel pieno rispetto dei principi vegani).

In queste diete si può notare un utilizzo piuttosto diffuso di avocado. La sua polpa può essere spalmata su una buona fetta di pane tostato, così da creare una colazione che unisca dolce e salato.

Per gli amanti del salato, infine, non c’è niente di meglio di una buona frittata vegana. Si tratta di una ricetta in realtà ben nota in alcune regioni italiane, e che ormai fa parte della tradizione culinaria seppur con altri nomi. Questa “frittata” in Toscana viene chiamata cecina, proprio perché viene realizzata con la farina di ceci. In rete, oltre alla classica ricetta, potete trovare tante gustose varianti.