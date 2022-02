Vuoi effettuare un controllo garanzia iPhone? Sei capitato nell’articolo giusto. La garanzia del mondo Apple è tra le più efficienti del mercato, e fa parte di una Customer Care davvero unica. L’azienda dimostra grande interesse per questo genere di servizi, e sono in tanti a scegliere Apple proprio per questo. La loro garanzia è una vera sicurezza.

Prosegui nella lettura per saperne di più.

Controllo garanzia iPhone: come scoprire la durata

Se vuoi sapere se il tuo iPhone è ancora in garanzia la prima opzione è quella di consultare il sito ufficiale di Apple. Ti ricordiamo che in Italia la durata della garanzia legale è di 2 anni.

Puoi trovare la pagina di riferimento cercandola direttamente da Google, oppure navigando sul sito di Apple. Una volta sul sito ti basterà cliccare nell’area Supporto, che trovi nel menù in cima. A questo punto avrai di fronte a te tutte le differenti tipologie di prodotti Apple. Clicca su iPhone e scorri lungo la pagina fino a quando non troverai “Verifica copertura“.

Cliccando su quella dicitura verrai reindirizzato a una nuova pagina, dove dovrai inserire il numero di serie del tuo prodotto. Per trovare il numero di serie ti basta accendere il dispositivo, andare su Impostazioni, cliccare su Generali e infine in Info. In alternativa, nel caso in cui non ti sia possibile accendere il dispositivo, puoi trovare il numero di serie sia sulla confezione che sulla ricevuta di pagamento.

Una volta inserito il codice di serie dovrai anche rispondere a un codice Captcha, una sequenza alfanumerica molto semplice, che serve a confermare che tu non sia un bot informatico. Terminati questi passaggi troverai tutte le informazioni che cerchi: scoprirai sia se il telefono è ancora in garanzia, sia quanto manca all’eventuale scadenza.

In alternativa puoi rivolgerti direttamente agli Apple Store, dove riusciranno a scoprire in pochi istanti se il tuo prodotto è ancora in garanzia o meno.

Ampliare la garanzia

La normale garanzia legale prevede la sostituzione o la riparazione nel caso in cui il prodotto presenti dei difetti di fabbrica. Non copre quindi eventuali danneggiamenti accidentali. Per questo è nata la proposta AppleCare+, una protezione aggiuntiva che possiamo acquistare per il nostro iPhone. Tale protezione può essere comprata dal momento dell’acquisto fino ai 60 giorni successivi. Superati i 60 giorni AppleCare+ non può più essere acquistata.

Con questo servizio abbiamo a disposizione due riparazioni per danni accidentali ogni dodici mesi, il tutto ad un prezzo agevolato. Per i danni più leggeri il costo della riparazione è di 29€, mentre per i danni più pesanti il costo è di 99€.

Inoltre l’utente ha diritto all’accesso prioritario all’assistenza Apple, e in molte zone del mondo è possibile anche richiedere l’assistenza in giornata. Inoltre è disponibile un esclusivo servizio di ritiro e riconsegna del prodotto.