Viene considerata una meta particolarmente amata ed esclusiva dello Stivale. Ci stiamo riferendo alla Lombardia che, tra l’altro, ospita la Capitale economica italiana: Milano. La regione a Nord del Bel Paese è ben nota ai più per il suo capoluogo, ma anche le altre città non vanno sottovalutate, soprattutto per la proposta turistica e per la vita notturna.

Sì, perché secondo molti, la Lombardia è il luogo perfetto per i veri festaioli e, a confermarlo, ci sono le statistiche. La regione, infatti, ospita il maggior numero di locali della movida d’Italia. L’ha stabilito, tempo addietro, la Camera di Commercio di Monza e Brianza, attraverso il Registro Imprese e i dati Istat emersi al riguardo. Al tempo dell’indagine, le realtà del settore erano oltre 48.000 che operavano tra province e città principali.

In questo contesto, poi, ovviamente ebbe modo di spiccare Milano, con oltre novemila posti nei quali poter fare baldoria la notte o passare una serata più tranquilla. Insomma, non servirebbe nemmeno controllare i dati per capire quanto dinamica, di fatto, la Lombardia è, specie partendo dal suo laborioso ed indomabile capoluogo. Scopriamo, dunque, di seguito, la proposta notturna delle principali città lombarde.

Brescia

Iniziamo la nostra classifica da Brescia, una città che cela moltissime opportunità ai notturni, nonostante passi, spesso, in secondo piano a causa dello status egemonico del capoluogo di regione. La nightlife bresciana, ebbene, offre stimoli continui, proponendo alternative diverse, adatte alle esigenze di chiunque. Ad esempio, è possibile gustare un ottimo aperitivo in centro, a Piazza Paolo VI, Piazza Loggia e Piazza Vittoria. Ogni angolo del cuore della città, insomma, propone aperitivi tipici, a base di Pirlo, il cocktail bresciano premiato anche dal New York Times. Non mancano ristoranti alla moda e, quando il tempo lo permette, interessanti eventi all’aperto. Per quanto riguarda, invece, il divertimento più sfrenato, consigliamo vivamente una visita a Piazzale Arnaldo e alla zona del Carmine, dove si concentrano le discoteche più in nelle quali potersi divertire fino alle prime luci dell’alba. A Brescia, comunque, la stragrande maggioranza delle discoteche si concentra al di fuori del centro storico.

Bergamo

Viene, spesso, tenuta in considerazione solo per il suo affascinante patrimonio culturale. Ciò nonostante, Bergamo risulta spettacolare già dalle prime luci del tramonto. La città, di notte, diventa un vero e proprio sogno, mentre la movida comincia ad animarsi dopo l’orario di cena. Divisa in Città Bassa e Città Alta, Bergamo ha da offrire diverse soluzioni per ogni esigenza. Dagli aperitivi alle passeggiate, la movida bergamasca ha inizio percorrendo il Sentierone di Bergamo Bassa. Non mancano, poi, wine bar, pub, ristoranti e discoteche, perfette da visitare tra amici, da soli in cerca di nuove conoscenze, magari ricercabili su una piattaforma online dedicata agli incontri Bergamo. La movida vera in città, comunque, vive nelle province. Le zone limitrofe bergamasche, infatti, sono rinomate in tutto il Nord Italia per i prestigiosi djset e per le location all’avanguardia che le contraddistinguono.

Milano

Terminiamo la nostra carrellata di città lombarde nelle quali vivere una movida mozzafiato con l’unico e solo capoluogo meneghino. Le serate milanesi sono puro intrattenimento, iniziando agli iconici Navigli dove raffinatezza e mondanità si uniscono in un miscuglio colorato e poetico, grazie a bar, locali, discoteche, pub, discobar e birrerie utili a tenere alto l’umore. Per chi desidera una vita notturna più chic e bohemien, invece, l’ideale è il Quartiere Brera, mentre per i veri amanti della pista da ballo, consigliamo Garibaldi e Corso Como, dove trovano posto le discoteche più famose del capoluogo lombardo, frequentate anche dai vip dello star system italiano e non solo.