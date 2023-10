La più prestigiosa competizione calcistica della UEFA è pronta a farci sognare ancora, quest’anno, con le solite Big e con new entry che chissà quali sorprese riserveranno. Indipendentemente dalle squadre che vi partecipano, però, la Champions League è un evento che appassiona sempre tantissime persone, e questo possiamo vederlo anche dai dati del palinsesto sportivo di Betway.

Tutti la guardano e tutti la amano, ma in quanti la conoscono davvero? La verità è che la Champions nasconde diverse curiosità e caratteristiche particolari legate alla sua storia, che quest’anno compie ben sessantotto anni.

Per imparare a conoscere meglio la competizione più attesa d’Europa, ecco tre curiosità che probabilmente non sapevi sulla UEFA Champions League.

È nata per “colpa” del Wolverhampton

Ebbene sì, la Champions League ha avuto origine a causa di una squadra in particolare, ovvero il Wolverhampton. In realtà la colpa non fu direttamente del team inglese, ma di un giornale, il Daily Mail, che decise di descriverla come la squadra più forte del mondo.

Dall’altra parte d’Europa la Francia non era molto d’accordo: il quotidiano L’équipe invocò quindi la creazione di una nuova competizione, che fosse capace di dimostrare le affermazioni inglesi.

Sono i più forti del mondo? Che lo dimostrassero: è questo che, bene o male, voleva sottintendere il quotidiano francese.

Ed è così che nacque la Coupe des clubs champions européens (Coppa dei Campioni) a cui, ironia della sorte, non partecipò neanche una squadra inglese.

Il Real Madrid è il re della Champions

Tutti sanno che il Real Madrid vanta una serie di partecipazioni e vittorie della Champions League, ma meno nota è la reale entità di questi numeri.

Tra le squadre con più vittorie è la prima in assoluto, e con un distacco notevole dalla seconda: 14 vittorie contro le 7 della seconda classificata, che è il Milan.

Esattamente il doppio, e ancora non sappiamo i risultati della competizione in atto quest’anno. I primi match, però, fanno ben sperare per la squadra spagnola.

Oltre ad averne vinte di più, poi, il Real Madrid è la squadra che ha partecipato per più volte alla Champions in assoluto. La sua storia conta infatti 17 partecipazioni, con Bayern Monaco e Milan che la seguono a ruota con le loro rispettive 11 partecipazioni.

Insomma, il Real è ancora el rey di questa competizione, e con i primi match di quest’anno si sta rivelando sempre più all’altezza del suo titolo.

La partita con più goal ne ha avuti 14

Sembra incredibile ma è proprio così: in un singolo match di Champions League una volta si sono contati un totale di 14 goal, divisi in 12-2.

Parliamo della partita con più marcature in assoluto nella storia di questa competizione, avvenuta nel 1969 e il cui record rimane imbattuto tutt’oggi, cinquantaquattro anni dopo.

Il match in questione fu giocato tra KR Reykjavík e Feyenoord, il quale ottenne una vittoria schiacciante sulla squadra islandese.

Di certo erano altri tempi e il gioco del calcio era tutta un’altra cosa. Con l’equilibrio sempre più stretto che abbiamo oggi in campo e l’ausilio di tecnologie sofisticate come il VAR, non è detto che oggi vedremo un’altra partita del genere.

Forse, quindi, KR Reykjavik – Feyenoord è destinata a detenere il record di match con più marcature Champions per l’eternità.La batosta più pesante è invece quella che hanno subito Crusaders nordirlandesi da parte della Dinamo Bucarest, con ben 11 goal presi e nemmeno un pallone mandato in porta. Chissà se, anche in questo caso, il record è destinato a rimanere imbattuto o potremo assistere a una sconfitta tanto clamorosa anche con le nostre Big odierne.