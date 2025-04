Nel cuore del Casentino, a Pratovecchio, sorge una realtà artigianale che da oltre cinquant’anni incarna l’eccellenza del “Made in Italy” nel settore dell’arredamento: VAMA Divani. Fondata nel 1972 da Fabio e Virgilio Magrini, l’azienda ha saputo coniugare tradizione e innovazione nella produzione di divani e letti imbottiti di alta qualità. Oggi, sotto la guida dei fratelli Francesco, Leonardo e del cugino Marco Magrini, VAMA continua a distinguersi per la maestria artigianale e l’attenzione ai dettagli che caratterizzano ogni suo prodotto.

Recentemente, VAMA ha ottenuto un prestigioso riconoscimento: la fornitura di arredi (e in particolare di VAMA Divani Chesterfield) per Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’ordine, effettuato tra settembre e dicembre 2024, comprende dieci divani Chesterfield a due posti, venti poltrone Chesterfield e dieci poltrone pozzetto parigine. Questo incarico sottolinea la fiducia riposta nelle capacità dell’azienda casentinese nel rappresentare l’eleganza e la qualità italiana ai massimi livelli istituzionali.

Il divano Chesterfield, emblema dello stile classico inglese, è diventato nel tempo uno dei prodotti di punta di VAMA. Il cuore pulsante dell’azienda è il laboratorio artigianale dove ogni pezzo viene realizzato a mano. Il Chesterfield, con la sua struttura in legno massello, la lavorazione capitonné eseguita secondo metodi tradizionali e la scelta di pelli pregiate, rappresenta una sfida costante per i maestri tappezzieri della VAMA.

«Ogni divano è un pezzo unico» – spiegano dall’azienda – «e viene curato in ogni dettaglio, dalle cuciture alla lucidatura del legno, dal taglio della pelle alla disposizione dei bottoni. Lavoriamo come si faceva una volta, ma con la cura e l’attenzione che oggi rendono un prodotto artigianale competitivo anche su scala internazionale».

Quella di VAMA Divani è una vera e propria bottega contemporanea, dove la tradizione artigianale si fonde con l’estetica del design. E il Chesterfield, in questo senso, è l’emblema perfetto: nato nell’Inghilterra del XVIII secolo, ha trovato nella manifattura toscana una nuova linfa, una nuova anima.

Caratterizzato dalla lavorazione capitonné, che crea una distintiva trapuntatura a bottoni, il Chesterfield di VAMA è realizzato con materiali pregiati e tecniche artigianali tramandate di generazione in generazione. Ogni pezzo è personalizzabile, permettendo ai clienti di scegliere tra una vasta gamma di pelli, tessuti, colori e dimensioni, per adattarsi perfettamente agli ambienti da arredare.

La collaborazione con Palazzo Chigi non è un caso isolato. Già dal 2021 VAMA vanta collaborazioni di tutto rispetto nel settore della Pubblica Amministrazione.

Oltre alle istituzioni italiane, VAMA ha esportato la propria maestria artigianale anche all’estero. Ad esempio, una nota azienda di calzature ha scelto i divani Chesterfield di VAMA per arredare i propri negozi a New York, testimoniando l’apprezzamento internazionale per l’eleganza e la qualità dei prodotti dell’azienda toscana.

La filosofia di VAMA si basa sulla fusione tra tradizione e innovazione. Sebbene le tecniche artigianali rimangano il fulcro della produzione, l’azienda ha saputo adattarsi ai tempi moderni, utilizzando piattaforme online per ampliare la propria visibilità e raggiungere clienti in tutto il mondo. Attraverso il proprio sito web e i canali social, VAMA presenta le sue creazioni, offre consulenze personalizzate e permette l’acquisto diretto dei prodotti, mantenendo sempre un contatto diretto e autentico con la clientela.

La gamma di prodotti offerti da VAMA è ampia e variegata. Oltre ai celebri divani Chesterfield, l’azienda produce divani classici e moderni, divani angolari, divani letto, letti senza testata, letti moderni e classici, poltrone da ufficio, poltrone Chesterfield, poltrone moderne e classiche, oltre a pouf. Ogni prodotto è realizzato su misura, garantendo un alto grado di personalizzazione per soddisfare le esigenze specifiche di ogni cliente.

In un’epoca in cui la produzione di massa domina il mercato, realtà come VAMA Divani rappresentano un baluardo dell’artigianalità italiana, mantenendo vive tradizioni secolari e offrendo prodotti unici, frutto di passione, dedizione e maestria. La recente collaborazione con Palazzo Chigi non solo conferma l’eccellenza dell’azienda, ma sottolinea anche l’importanza di preservare e valorizzare il patrimonio artigianale del nostro Paese.