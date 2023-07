Vi siete mai chiesti perché molte persone decidono di lasciare le grandi città e trasferirsi in città più piccole? Si tratta di una scelta tutt’altro che inusuale e soprattutto che nasconde una serie di ragioni e di vantaggi non di poco conto. In quest’articolo abbiamo deciso di raccogliere quelle che sono le ragioni e le motivazioni che spingono le persone a questo cambiamento, che a molti potrebbe sembrare un po’ anomalo.

Vita meno costosa

Una delle ragioni risiede sicuramente nel fatto che, in linea di massima, le cittadine siano meno costose rispetto alle grandi città. Sia per quanto riguarda gli affitti che i costi effettivi di un immobile, generalmente le città di piccole dimensioni sono più vantaggiose sotto questo punto di vista. Anche il costo della vita in generale, inteso come vivere quotidiano, è di solito più basso e ciò permette di poter sostenere una vita più agiata con lo stesso stipendio di sempre. Se sei in cerca di un risparmio concreto, potresti pensare ad un trasferimento in una cittadina: puoi chiedere un preventivo a Sinibaldi per effettuare un trasloco in tutta sicurezza e tranquillità.

Natura e aria più sana

Il più delle volte, le cittadine sono più vicine a zone incontaminate e quindi alla natura. I piccoli centri sono immersi, spesso, in un contesto di natura, quali campagna o boschi; ma si potrebbe parlare anche di villaggi di mare. Di conseguenza, l’aria sarà per forza di cose più sana e meno contaminata da smog e quant’altro. Questa situazione permette di vivere la vita respirando un’aria migliore, che non solo giova alla nostra salute, ma migliora il nostro umore. D’altronde, i danni dell’inquinamento sono ormai noti ai più.

Addio all’inquinamento acustico

Un altro problema tipico delle grosse città è l’inquinamento acustico. Il traffico porta non solo ad un accumularsi di smog, ma anche ad una serie di suoni che possono, alla lunga, essere deleteri per la nostra salute: i rumori continui delle grandi città possono essere causa di forte stress. Tra ambulanze, auto di ogni tipo, tram e camion della nettezza urbana, la vita in città può diventare un inferno!

Rapporti interpersonali che migliorano

Spesso si tende a credere che trasferirsi nelle piccole città possa minare i nostri rapporti interpersonali. Non è sempre così, affatto! In realtà, trasferirsi in una città di dimensioni contenute permette di instaurare rapporti con tante persone, anche perché si tende ad incontrare spesso le stesse persone ed i legami, a questo punto, possono rafforzarsi e durare di più. In breve tempo è possibile che le nostre amicizie diventino tantissime!

Tutto è più… piccolo!

Il fatto di andare ad abitare in un paesino o comunque in una città più piccola, che non sia una metropoli, permette di tuffarsi in un mondo in cui tutto è più “piccolo”. Persino dei fatti di cronaca che passerebbero inosservati in una metropoli, qui possono diventare affari di Stato. Anche gli stessi ritmi diventano più rilassati e la nostra salute sicuramente ne può giovare.