A causa dell’innalzamento delle bollette e delle pessime condizioni in cui riversa il nostro Pianeta, è diventato fondamentale trovare dei metodi per ridurre i propri consumi energetici a partire da quelli domestici.

Grazie all’evoluzione della tecnologia, adesso è possibile munire la propria abitazione di sistemi in grado di aumentare la classe energetica e, di conseguenza, ridurre i costi delle bollette.

Adottando i sistemi che elencheremo in questo articolo, potrai non solo risparmiare e dare il tuo contributo alla salvaguardia del pianeta, ma soprattutto migliorare il tuo comfort abitativo.

Le classi energetiche

Prima di intervenire per migliorare la classificazione energetica della propria casa, è necessario almeno conoscere quella attuale. La classificazione energetica è indicata con una lettera dell’alfabeto che va da A (classe energetica più alta/consumi minori) a G (classe energetica più bassa/consumi maggiori).

Se si abita in una casa di nuova costruzione è molto probabile che si parti da una classe energetica alta. In una casa datata, al contrario, la calsse energetica è solitamente compresa tra la lettera E e G.

5 interventi per migliorare l’efficienza energetica della casa

Ma cosa fare quindi per migliorare il comfort abitativo e, perché no, aumentare il valore economico di casa propria?

Sostituzione degli impianti di climatizzazione

Per ridurre i consumi è necessario sostituire gli impianti utilizzati per la climatizzazione della casa (sia invernale che estiva) e per la produzione di acqua calda. Uno step fondamentale è la sostituzione della caldaia con una di nuova generazione come quelle a condensazione o a biomassa. Prima di prendere in considerazione quest’ultima opzione, consigliamo di approfondire ogni aspetto riguardo il funzionamento delle caldaie a biomassa.

Miglioramento dell’isolamento termico

Migliorare l’isolamento termico di un’abitazione significa ridurre le dispersioni di calore che si hanno verso l’esterno. Quando c’è dispersione si ha bisogno di una quantità maggiore di energia per raffreddare o riscaldare un ambiente con i costi delle bollette che, inevitabilmente, salgono alle stelle.

Si può intervenire sia esternamente con, ad esempio, l’applicazione di un cappotto termico, ma anche internamente facendo attenzione all’isolamento di infissi, coperture e pareti.

Nuovo impianto di riscaldamento e raffreddamento

Per aumentare la classe energetica della propria casa, si devono prendere in considerazione sistemi capaci di distribuire in maniera più uniforme il calore in tutti gli ambienti. Ormai esistono numerose alternative ai tradizionali convettori come, ad esempio, i sistemi radianti a parete, a soffitto o a pavimento.

Impianti di domotica residenziale

Grazie ai sistemi di domotica residenziale, è possibile gestire e controllare le prestazioni di tutti gli impianti in modo chiaro ed efficace. La domotica permette, infatti, di poter avere sempre sotto controllo i consumi energetici, ma anche di poter azionare o spegnere gli impianti e gli elettrodomestici quando non si è in casa.

Sistemi di recupero di calore e di ricircolo dell’aria

Per quanto sia importante vivere in un ambiente isolato termicamente, è fondamentale che questo sia comunque aerato e ventilato adeguatamente per evitare il rischio che si formi umidità in eccesso. Come? Installando, ad esempio, un sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC) con recuperatore di calore. Una soluzione che permette, inoltre, di essere certi di respirare sempre aria salubre all’interno delle proprie mura domestiche.