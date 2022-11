Nuova Comauto è un’azienda che opera nel settore automobilistico da decenni, e possiede oggi diverse sedi in tutto il territorio toscano. La collaborazione con la casa francese Renault ha portato importanti frutti. Nuova Comauto oggi è una vera e propria concessionaria Dacia, il brand proveniente dalla Romania e distribuito in Europa dall’azienda francese Renault.

Un binomio pronto a rivelarsi vincente, grazie alle caratteristiche delle auto e ai numerosi servizi offerti dalla concessionaria.

Gamma Dacia

Dacia è un marchio automobilistico che negli ultimi anni è andato incontro a una importante diffusione sul territorio italiano. Si tratta di vetture con una buona qualità costruttiva, e proposte ad un prezzo davvero concorrenziale. Per questo molti le hanno scelte per la propria mobilità.

In più il catalogo è decisamente molto versatile, con mezzi adatti a ogni genere di automobilista. Entrando nelle concessionarie Nuova Comauto potremo testare con mano sia i nuovi modelli, che le auto Dacia provenienti dal mercato dell’usato.

Ecco alcuni dei modelli più importanti:

Dacia Nuova Sandero : una berlina economica e efficiente, adatta per affrontare comodamente il traffico delle nostre metropoli;

: una berlina economica e efficiente, adatta per affrontare comodamente il traffico delle nostre metropoli; Dacia Nuovo Duster : uno dei SUV più economici presenti sul mercato. L’abitacolo è molto spazioso, e il motore permette di ottenere prestazioni sportive;

: uno dei SUV più economici presenti sul mercato. L’abitacolo è molto spazioso, e il motore permette di ottenere prestazioni sportive; Dacia Nuovo Jogger : l’auto ideale per chi è alla ricerca di una monovolume spaziosa e confortevole, perfetta per le famiglie numerose;

: l’auto ideale per chi è alla ricerca di una monovolume spaziosa e confortevole, perfetta per le famiglie numerose; Dacia Spring: l’auto elettrica del marchio, dotata di una buona autonomia e con performance di alto livello.

Prenota il tuo test drive

Prima di acquistare una macchina è importante toccarla con mano, e l’occasione migliore è quella di un buon test drive. Possiamo prenotare una prova di guida direttamente dal sito ufficiale di Nuova Comauto. In pochi click sapremo quando visitare la concessionaria, per affrontare una prova in grado di chiarire tutti i nostri dubbi.

Durante un test drive possiamo analizzare con cura il comfort alla guida, e valutare se l’auto ha le prestazioni che noi stiamo cercando.

I servizi di Nuova Comauto

Nuova Comauto ha raccolto una grande esperienza nel corso degli anni. Per questo ha realizzato una serie di servizi in grado di soddisfare le necessità della maggior parte degli automobilisti. Visitando il sito potremo dare un’occhiata a tutto ciò che propongono le concessionarie del gruppo, dalle offerte esclusive fino alla possibilità di usufruire delle officine per riparazioni e interventi di manutenzione.

Auto usate

Oltre alle auto nuove sono presenti anche molte macchine di seconda mano, messe a disposizione degli acquirenti dopo essere state controllate con cura. Queste vetture vengono analizzate dai tecnici delle officine di Nuova Comauto, così da risolvere eventuali problemi e sostituire i pezzi che si sono ormai usurati.

In più sul sito è presente un motore di ricerca che ci consente di esplorare tutti gli annunci disponibili. Il database è aggiornato costantemente, e non rischiamo di perdere tempo con inserzioni ormai scadute.

Settore Business

Nuova Comauto non si limita al settore dei privati, ma abbraccia anche il panorama business. Sono presenti diverse soluzioni per le aziende che desiderano rinnovare la propria flotta aziendale. Per conoscere le proposte possiamo rivolgerci direttamente alle concessionarie, o visitare la sezione Business del sito web. Compilando un semplice form potremo chiedere di essere ricontattati da consulenti esperti, pronti a darci tutte le info sulle offerte di Nuova Comauto per le aziende.