Per chi si muove all’interno delle grandi città è fondamentale considerare le dimensioni di un’auto prima di acquistarla. Il traffico può essere un vero e proprio ostacolo, e nessuno vuole passare più tempo del previsto nella ricerca di un parcheggio. Per questo sono nati i City SUV, modelli più compatti, ma che offrono ugualmente un grande comfort al loro interno.

Anche Škoda ha deciso di realizzare un’auto adatta a questo segmento. Il risultato prende il nome di Nuovo Kodiaq. Si tratta di un modello bello da vedere, dotato di buone performance e con caratteristiche molto interessanti. Attraverso il configuratore possiamo conoscere nel dettaglio tutte le opzioni disponibili.

Tante varianti

Škoda propone diverse varianti del suo Nuovo Kodiaq, che possono differire tra di loro in base al motore selezionato e all’allestimento scelto.

Per quanto riguarda le configurazioni la scelta è tra tre differenti opzioni, che prendono il nome di Ambition, Executive e Style. Ognuno di questi allestimenti propone una diversa dotazione di strumenti e accessori. Si va dalla configurazione base, Ambition, fino a quella più completa e costosa, Style.

Per il motore possiamo scegliere tra le opzioni a benzina e quelle alimentate dal diesel. Entrambe le tipologie di motore sono state realizzate per essere performanti ed efficienti.

Come confrontare i modelli

Škoda ci offre sul suo sito ufficiale un vero e proprio configuratore, che possiamo utilizzare per costruire il nostro Nuovo Kodiaq, selezionando uno dei tre allestimenti disponibili e aggiungendo nuovi optional. Alla fine della configurazioni potremo richiedere un preventivo gratuito.

La piattaforma ci consente inoltre di confrontare tra loro i vari allestimenti disponibili. La schermata risulta di facile lettura, e ci permette di scoprire in pochi istanti quali sono le principali caratteristiche di ogni configurazione. Una soluzione perfetta, che permette agli automobilisti di capire quale versione di Nuovo Kodiaq è la più adatta per le proprie necessità.

I vantaggi della tecnologia smart

Sono molti gli automobilisti che oggi non possono più fare a meno della tecnologia smart. Si tratta di un settore pronto a portare grandi novità in ogni modello, e Nuovo Kodiaq non è da meno. Tra gli accessori più apprezzati troviamo sicuramente l’assistente vocale, grazie al quale possiamo dare dei comandi all’automobile senza dover togliere le mani dal volante.

In più possiamo collegare la macchina al nostro smartphone, utilizzando la tecnologia Bluetooth. Questa soluzione ci consente di utilizzare dei software molto diffusi, come CarPlay di Apple e Android Auto di Google.

Sicurezza alla guida

Škoda non ha dimenticato l’importanza di garantire la massima sicurezza alla guida, sia per gli automobilisti che per i loro passeggeri. Ecco perché a bordo di Nuovo Kodiaq troviamo diversi sistemi di assistenza alla guida. L’obiettivo di questi software è quello di garantire una esperienza di guida sicura e confortevole in ogni situazione, sia in città che durante i nostri viaggi.

In città una delle esigenze principali è quella di trovare parcheggio. Per questo è presente un innovativo assistente al parcheggio, che grazie ai sensori del veicoli ci aiuta a parcheggiare anche nei posti più stretti.

Quando invece siamo in marcia ci è di grande aiuto il Travel Assistant. Anche questo software usa i sensori del veicolo, così da analizzare nel dettaglio tutto ciò che avviene sulla strada. In questo modo si accorge di eventuali pericoli, e ci aiuta a reagire velocemente.