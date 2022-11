Renault è una casa automobilistica francese, che ha prodotto nel corso del tempo diversi modelli di successo. Tra questi spicca Megane, una berlina che con le sue linee sportive e le sue prestazioni ha saputo conquistare molti automobilisti. Oggi Megane raggiunge un nuovo livello, grazie alla presenza nel catalogo di Renault di Megane E-Tech 100% Electric. Si tratta di un modello del tutto elettrico, dotato di una grande autonomia e del tutto privo di emissioni di gas serra.

Possiamo incontrare questo modello nelle concessionarie Nuova Comauto. L’azienda, con varie concessionarie sparse per il territorio toscano, collabora da molti anni con Renault. Propone ai suoi clienti tutti i vari modelli che compongono il catalogo della casa francese.

Elettrico: il futuro della mobilità?

La nuova Megane appartiene al segmento delle automobili elettriche, che rappresentano il vero futuro della mobilità. Queste vetture sono dotate di diversi vantaggi, ed è per questo che la loro diffusione nel mercato automobilistico continua ad aumentare di giorno in giorno.

La loro caratteristica principale è la totale assenza di combustibili fossili. Non hanno bisogno di benzina o diesel, e usano solamente energia elettrica. Per questo non emettono gas nocivi nell’ambiente, e sono la soluzione più sostenibile per la nostra mobilità.

Inoltre il motore elettrico è molto efficiente, e ci permette di ridurre i consumi per i nostri spostamenti. In questo modo potremo risparmiare davvero molto sul lungo periodo.

Ai vantaggi dati da questa tecnologia si aggiungono importanti incentivi da parte delle istituzioni. Si va dagli ecobonus, con cui si accede a dei veri e propri contributi economici, fino all’esenzione per il pagamento del bollo auto e dei parcheggi blu.

Megane E-Tech 100% Electric: scopri le sue caratteristiche

Renault ha progettato sua nuova Megane E-Tech 100% Electric in modo che fosse versatile, completa e adatta a un vasto pubblico.

Il motore presenta delle ottime prestazioni. Ha un’accelerazione notevole, e in soli 7.4 secondi può portarci alla velocità di 100 km/h. Ciò è reso possibile dal performante motore da 160 kW, pari a 220 cv.

Anche la batteria offre risultati notevoli. All’interno della vettura troviamo una batteria agli ioni di litio ricaricabile, che può farci percorrere più di 400 km senza la necessità di fare delle pause per la ricarica.

L’ottimo lavoro di Renault ha coinvolto anche gli aspetti più tecnologici della vettura, installando vari sistemi di assistenza alla guida. La volontà della casa francese è stata quella di realizzare una vettura che sia il più possibile sicura. In più è presente la connessione Bluetooth, per collegare l’auto al telefono e utilizzare molte funzionalità tipiche della tecnologia smart.

Effettua un test drive

Per conoscere dal vivo quest’auto si può prenotare un vero e proprio test drive. Per organizzare la propria prova di guida ci si può rivolgere direttamente a Nuova Comauto, compilando il form contenuto all’interno del sito. Non dimenticate che le concessionarie del gruppo sono presenti con varie sedi in tutta la Toscana.

Avremo così la possibilità di toccare con mano l’auto, osservando il suo design in grado di unire tradizione e innovazione, con linee sportive e accattivanti. Inoltre durante il test drive saremo al volante, per poter valutare in prima persona quali sono le reali prestazioni della vettura. Un altro fattore che vi consigliamo di analizzare è l’effettivo comfort alla guida.